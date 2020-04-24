الجيش اليمني: مقتل وإصابة متسللين من الحوثيين في مأرب وصنعاء

دارت مواجهات، اليوم الجمعة، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظتي مأرب وصنعاء شمال شرقي ووسط اليمن، عشية إعلان التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار من طرفه لمدة شهر.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن "الحوثيين نفذوا محاولات تسلل في جبهة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب".

وأكدت "إحباط محاولات التسلل، وتكبيد الحوثيين قتلى وجرحى".

وذكرت أن "الحوثيين دفعوا بتعزيزات بشرية وآليات قتالية إلى جبهات مختلفة في مديرية صرواح (غرب مأرب)".

وأشارت إلى "تمكن الجيش من إفشال محاولة تسلل للحوثيين في مديرية نهم شرق صنعاء، وألحقت بهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، صد زحف واسع للجيش اليمني من مسارين في مديرية رغوان، ومحاولة تسلل في مديرية مجزر بمحافظة مأرب.

وأكد سريع تكبيده عددا من القتلى والجرحى، مشيرا إلى تنفيذ طيران التحالف العربي، 30 غارة على مديريات مجزر وصرواح ورغوان في مأرب.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.