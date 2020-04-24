"سيلفي" وزير الصحة الكويتي مع ممرضات المطار

حرص وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، طاقم التمريض في مطار الكويت على التقاط صورة "سيلفي" معهم، اليوم الجمعة.

ويتواجد طاقم التمريض في المطار لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج، والتي شرعت الحكومة الكويتية خطة إجلاءهم منذ عدة أيام، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلنت الكويت، اليوم الجمعة، تسجيل 215 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 2614 إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم من بنغلاديش يبلغ من العمر 55 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ تسعة أيام ليصل عدد الوفيات إلى 15 حالة.

وأوضح الدكتور عبد الله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالكويت في بيان له، أن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 613 حالة فيما بلغ عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 60 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 190 ألف حالة وفاة، و744 ألف حالة شفاء.