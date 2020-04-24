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    رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن مهدي المشاط

    "أنصار الله": وجهنا رسالة إلى الرئيس الروسي بشأن رؤيتنا للسلام الدائم

    © AFP 2020 / MOHAMMED HUWAIS
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    قال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء، مهدي المشاط، إنه وجه رسالة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن رؤية "أنصار الله" للسلام الدائم والشامل.

    وجاءت تصريحات المشاط، في مقابلة مع صحيفة "الثورة" اليمنية ستنشر كاملة يوم السبت، ونشرت مقتطفات منه قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله".

    وقال المشاط: "وجهنا رسالة إلى الرئيس الروسي، بشأن رؤية الجمهورية اليمنية للسلام الدائم والشامل".

    وتابع قائلا "نحن منفتحون على كل العلاقات الودية مع كل الدول والحكومات، ونرغب في سلام دائم وشامل".

    قصف التحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    التحالف بقيادة السعودية يمدد اتفاق الهدنة في اليمن لمدة شهر

    واستدرك رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل في صنعاء قائلا "وثيقة الحل السياسي تمثل مخرجاً لجميع الأطراف والوصول إلى تسوية شاملة لكل ملفات الحرب".

    وكانت "أنصار الله" قد أعلنت رفضها المقترحات المقدمة من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن واستئناف العملية السياسية.

    ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، "أكد المجلس السياسي الأعلى (المشكل من أنصار الله) في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس، مهدي المشاط، رفض الجمهورية اليمنية لأي حلول أو اتفاقيات مجزأة".

    واستغرب المجلس السياسي الأعلى "ادعاء تحالف العدوان بقيادة السعودية تطبيقه لمبادرة وقف إطلاق النار مع تصعيده وتحشيده في نفس اللحظة، بهدف التضليل على جرائمه وانتهاكه للأحكام والأعراف الدولية".

    واستعرض الاجتماع "المستجدات العسكرية في مختلف الجبهات"، مثمناً "ثبات واستبسال رجال الجيش واللجان الشعبية وتصديهم المستمر للعدوان و(مرتزقته) في ميادين العزة والكرامة".

    وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أعلن الجمعة الماضية، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أنه "أرسل إلى الأطراف مقترحات الأمم المتحدة المحدثة لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وعدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، إضافة إلى الاستئناف العاجل للعملية السياسية.

    وكان التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن قد أعلن عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر.

    وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناء على إعلانها السابق بتاريخ ( 15 شعبان 1441ه / 08 ابريل 2020م) بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن السيد/ مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس الموافق ( 30 شعبان 1441 هـ / 23 ابريل 2020م) ".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, روسيا, فلاديمير بوتين, الحوثيين, أنصار الله, مهدي المشاط
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