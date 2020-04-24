محمد علي الحوثي يعلق على إعلان التحالف: ننتظر أفعال لا أقوال

علق القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، على إعلان التحالف العربي في اليمن، تمديد وقف إطلاق النار من جانبه لمدة شهر.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على "تويتر": "‏ننتظر أفعال لا أقوال، وأن لا يكون تمديد للاستهلاك الإعلامي".

وأضاف: "كما كانت الأسبوعين الماضيين التي شهدت عكس المعلن بزيادة في القصف والمعارك العسكرية في جميع المحاور القتالية من قبل العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه".

ننتظر افعال لا اقوال

وان لا يكون تمديد للاستهلاك الإعلامي

كما كانت الاسبوعين الماضيين التي شهدت عكس المعلن بزيادة في القصف والمعارك العسكرية في جميع المحاور القتالية من قبل العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 24, 2020

وكان التحالف العربي، أعلن الجمعة، على لسان المتحدث باسمه العقيد الركن تركي المالكي، تمديد وقف إطلاق النار من جانب قواته في اليمن، لمدة شهر، وذلك لـ"اتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية".

وقال المالكي إن التمديد "استمرارا لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم".

وأكد أن "الفرصة لاتزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيين".