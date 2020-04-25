الجيش الليبي بقيادة حفتر يعلن استهداف مدينة ترهونة بقصف صاروخي

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت 25 أبريل/نيسان، تعرض مدينة ترهونة الليبية غربي البلاد إلى قصف صاروخي من قبل قوات حكومة الوفاق، مشيرا إلى استهداف المدنيين بأكثر من عشرون صاروخ.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "مدينة ترهونة تعرضت منذ لحظات لقصف صاروخي من المليشيات الإرهابية"، مؤكدا على أن "القصف كان بأكثر من عشرون صاروخ سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية وجاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها".

وأضاف الناطق الرسمي باسم القائد العام أن "استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون وعلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاضطلاع بواجباتها وادانة الإرهابيين الحقيقيين"، مضيفا بأن "رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة".

Civilian locations in #Tarhouna have been shelled by the GNA/Turkish terrorist.

We call upon @UNSMILibya to perform their duties and Condemn the real terrorists who just committed a #war #crime @RTErdogan — LNA Spox. (@spoxlna) April 25, 2020

تعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.