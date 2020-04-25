اليمن... 35 قتيلا وجريحا في معارك بين الجيش و"أنصار الله" غرب الضالع

سقط 35 قتيلا وجريحا، مساء الجمعة، في معارك بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" شنت هجوما واسعا من محاور عدة على مواقع للقوات المشتركة في قطاعي حبيل يحيى والثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء غرب الضالع.

وأكد المصدر صد هجوم "أنصار الله" الذي استمر منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت، إثر معارك شنت خلالها القوات المشتركة قصفا مركزا على ثكنات وتجمعات للجماعة في جبل المصيوح والظفير والثوخب.

ووفقا للمصدر، أسفرت المعارك والقصف عن مقتل 10 من "أنصار الله" وإصابة 17، في حين سقط من القوات المشتركة 3 قتلى و5 جرحى.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.