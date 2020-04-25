عسكريو سوريا يزيلون الألغام في دمشق ودرعا

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، اليوم السبت، قيام العسكريين السوريين بإزالة ألغام في سوريا على مساحة 1.9 هكتارا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز الإعلامية: "خلال الـ24 ساعة الماضية، قامت الوحدات الهندسية للقوات المسلحة السورية بإزالة الألغام عن 1.9 هكتارا من الأراضي، في محافظتي دمشق ودرعا". كما أشار البيان إلى اكتشاف وتدمير 50 عبوة ناسفة.

ومن جانب آخر أفاد المركز بعدم تسجيل أي عودة للاجئين، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، من الدول الأخرى إلى سوريا.

وتنتشر في محافظة درعا العديد من الخلايا النائمة للمسلحين، على الرغم من دخول العام الثاني على تحرير المحافظة عبر مصالحة ضمنت خروج من لا يرغب من المسلحين البقاء في درعا إلى إدلب برعاية روسية.