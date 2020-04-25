هل وقعت مشادة بين السفير المصري وعدد من المصريين في الكويت... فيديو

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مشادة بين السفير المصري وعدد من مواطنيه في الكويت، وزعم مستخدمون أن المشادة بسبب أزمة المصريين العالقين هناك بسبب كورونا المستجد.

ويظهر في هذا الفيديو جمع من الأشخاص من بينهم من يرتدون الزي الخليجي التقليدي، ثم تبدأ مشادة كلامية باللهجة المصرية مع أشخاص في موكب رسمي، ويسمع صوت يقول "السفير والقنصل المصري"، فيما رجل يرفع صوته معترضاً على طول الانتظار ويقول "هكذا تعاملوننا في الخارج؟"، ورجل بالزي الخليجي يحاول تهدئة الموقف.

وبعد البحث، تبين أن الفيديو تم نشره في 20 أبريل بعنوان "في الكويت، مقابلة السفير المصري وغضب كبير من تجاهلهم"، من دون توضيح التاريخ الحقيقي للفيديو.

لكن عادت الصفحة التي نشرته وحذفت الفيديو وأوضحت أنه قديم، وذلك بعدما تلقّت بلاغات من متابعيها. بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي اليوم نفسه، أعاد الإعلام المعارض نشر الفيديو، على أنه يظهر فشل السلطات المصرية في ظل الأزمة الحالية.

ولكن الحقيقة، فإن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، وجه الحكومة بوضع خطة متكاملة لإعادة العالقين في الخارج.

والأسبوع الماضي، وجهت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم رسالة إلى المصريين العالقين بالخارج بسبب انتشار الوباء وإقفال المطارات.

وتعهدت الوزيرة بوضع جدول زمني لإعادة العالقين في الخارج إلى مصر.

وأرشد البحث على موقع يوتيوب باستخدام كلمات مثل "السفير المصري في الكويت" إلى الفيديو نفسه منشور في العام 2011، بعنوان "طرد السفير المصري من لقاء عصام شرف في الكويت".

يذكر أن عصام شرف قد شغل منصب رئيس الوزراء المصري بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلّحة خلفاً لأحمد شفيق، وذلك بعد أسابيع على الإطاحة بالرئيس الراحل حسني مبارك، وقد زار الكويت في نيسان/أبريل من العام 2011.

والدبلوماسي المصري الذي شغل منصب السفير في الكويت في ذلك الوقت كان طاهر فرحات الذي توفي في العام 2018.

وترك السفير منصبه في الكويت في أيلول/سبتمبر من العام 2011. بعد أشهر من المطالبات برحيله.

وبهذا يثبت أن الفيديو المنتشر لا علاقة له بأزمة كورونا المستجد والعمال العالقين في الكويت.