مصر.. مسيرة بمجسم الكعبة رفضا لكورونا واحتفالا برمضان تثير الجدل في الإسكندرية

اجتاح مقطع فيديو لخروج العشرات في مسيرة بأحد شوارع محافظة الإسكندرية المصرية، حاملين مجسم للكعبة، احتفالا ببدء شهر رمضان مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ترديدهم صيحات "الله أكبر" و"مفيش كورونا".

ويظهر في الفيديو، حشد كبير من الأهالي يطوفون الشوارع حاملين مجسم للكعبة، مرددين تهليلات رمضان، بالإضافة إلى هتافات قالوا فيها، "مفيش كورونا.. مفيش كورونا".

من جهته قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في مداخلة تلفزيونية، تعليقا على الفيديو، إن "مصر تتغير للأفضل ونحن بحاجة لتغيير بعض الموروثات.. وما حدث كان في شارع جانبي وهو عادة سنوية يقوم بها البسطاء، وهذا المجسم متواجد منذ سنوات، حيث يخرجون من شارع فرعى، ثم يتم تعليقه في الميدان، وهذا الأمر معتاد سنويًا، وفى الظروف العادية يمر المشهد عاديًا".

وتابع "لكن في ظل أزمة كورونا، فإن الأمر خطأ كبير ويتنافى مع كل الإجراءات الوقائية".

وأوضح أن الأمن قام بدوره الفعال وتم ضبط القائمين على هذا المجسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتوقيع 4 آلاف جنيه غرامات خرق الحظر على كل فرد وعددهم 20 شخصا".

وأثار المقطع سخرية معظم المصريين على مواقع التواصل.