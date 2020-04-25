هجوم على مسلسل "أم هارون" في أول أيام عرضه: جريمة تاريخية

قال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، رئيس حملة المقاطعة الفلسطينية، إن مسلسل "أم هارون" ليس فنا تطبيعيا، "بل هو جريمة تاريخية، وغسيل أفكار وقيم يحاول الإسرائيليون تمريرها منذ عقود".

ونشر الدكتور نعيم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، ذكر فيها أن المسلسل بمثابة "عدوان ثقافي"، في وقت دعا إلى ملاحقة ومحاسبة من أنتج، ومن أخرج، ومن بث ومن مثل فيه أيضا.

#مسلسل_أم_هارون ليس فناً تطبيعياً، بل هو جريمة تاريخية، عدوان ثقافي، وغسيل أفكار وقيم يحاول الصهاينة تمريرها منذ عقود. للأسف إنكسار جديد في جدار المناعة القومية، وخاصة إذا مرت دون ملاحقة ومحاسبة من أنتج، من أخرج، من بث ومن مثل. #المقاطعة_واجب#التطبيع_خيانة #MBC #BCP #BDS pic.twitter.com/LRn2Dhj4if — د. باسم نعيم نعيم (@NaimBasem2020) April 24, 2020

ونشر باسم نعيم، وزير الصحة الفلسطيني الأسبق، القيادي البارز في حركة حماس، هاشتاغ "المقاطعة واجب"، وكذلك هاشتاغ "أخطر من التطبيع".

وكتب نعيم في تغريدة أخرى له مساء اليوم السبت، أن أخطر ما في مسلسل "أم هارون"، هو "تمرير الموقف الصهيوني من حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين"، حيث أنه حسب صفقة القرن فإن اليهود الذين عاشوا في البلاد العربية تم اضطهادهم وتهجيرهم بالقوة إلى الدولة الجديدة، إسرائيل، وبالتالي من حقهم التعويض على معاناتهم وممتلكاتهم".

أخطر من #التطبيع

من أخطر ما في #مسلسل_أم_هارون، هو تمرير الموقف الصهيوني من حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، حيث أنه حسب #صفقة_القرن فإن اليهود الذين عاشوا في البلاد العربية تم إضطهادهم وتهجيرهم بالقوة إلى الدولة الجديدة "#إسرائيل"، وبالتالي من حقهم التعويض على معاناتهم وممتلكاتهم. pic.twitter.com/T52QFJEsXi — د. باسم نعيم نعيم (@NaimBasem2020) April 25, 2020

وقوبل المسلسل بعاصفة من الانتقادات الحادة، قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وذلك لأن فكرته الرئيسية تدور حول تعايش الأديان بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الدول العربية.

ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.

#كويتيون_ضد_التطبيع يدعون لمقاطعة مسلسل "أم هارون" التطبيعي الذي تدور أحداثه حول اليهود الذين كانوا يعيشون في الكويت. pic.twitter.com/eCAj3TFO5n — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 19, 2020

وكان المسلسل يحمل في البداية اسم "أم شاؤول"، بحسب مجلة "سيدتي".

وفي المقابل، دافع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن مسلسل "أم هارون"، عبر حسابه على "تويتر"، الأسبوع الماضي، قائلا إن العمل لم يُعرض بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامه أيضا.

لم يُعرض مسلسل #أم_هارون بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا. أعجبتني تصريحات الفنانة #حياة_الفهد: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة.״ pic.twitter.com/fG6gw354yw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 19, 2020

كما أشاد أدرعي بتصريحات بطلة المسلسل، حياة الفهد، عن أن اليهود كانوا موجودين في كل مكان، وأن الكويت فيها ديانات كثيرة.