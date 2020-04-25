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    هجوم على مسلسل "أم هارون" في أول أيام عرضه: جريمة تاريخية

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    العالم العربي
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    الموضوع:
    رمضان 2020 (29)
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    قال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، رئيس حملة المقاطعة الفلسطينية، إن مسلسل "أم هارون" ليس فنا تطبيعيا، "بل هو جريمة تاريخية، وغسيل أفكار وقيم يحاول الإسرائيليون تمريرها منذ عقود".

    ونشر الدكتور نعيم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، ذكر فيها أن المسلسل بمثابة "عدوان ثقافي"، في وقت دعا إلى ملاحقة ومحاسبة من أنتج، ومن أخرج، ومن بث ومن مثل فيه أيضا.

    ونشر باسم نعيم، وزير الصحة الفلسطيني الأسبق، القيادي البارز في حركة حماس، هاشتاغ "المقاطعة واجب"، وكذلك هاشتاغ "أخطر من التطبيع".

    وكتب نعيم في تغريدة أخرى له مساء اليوم السبت، أن أخطر ما في مسلسل "أم هارون"، هو "تمرير الموقف الصهيوني من حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين"، حيث أنه حسب صفقة القرن فإن اليهود الذين عاشوا في البلاد العربية تم اضطهادهم وتهجيرهم بالقوة إلى الدولة الجديدة، إسرائيل، وبالتالي من حقهم التعويض على معاناتهم وممتلكاتهم".

    وقوبل المسلسل بعاصفة من الانتقادات الحادة، قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وذلك لأن فكرته الرئيسية تدور حول تعايش الأديان بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الدول العربية.

    ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.

    وكان المسلسل يحمل في البداية اسم "أم شاؤول"، بحسب مجلة "سيدتي".

    وفي المقابل، دافع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن مسلسل "أم هارون"، عبر حسابه على "تويتر"، الأسبوع الماضي، قائلا إن العمل لم يُعرض بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامه أيضا.

    كما أشاد أدرعي بتصريحات بطلة المسلسل، حياة الفهد، عن أن اليهود كانوا موجودين في كل مكان، وأن الكويت فيها ديانات كثيرة.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (29)

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    الكلمات الدلالية:
    افيخاي أدرعي, مسلسل, شهر رمضان, إسرائيل
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