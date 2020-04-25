بعد اتصال روحاني وتميم… ظريف يهاتف نظيره القطري

تلقى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف.

وأكدت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، أن وزيري الخارجية الإيراني والقطري بحثا خلال اتصال هاتفي بينهما، آخر التطورات على الساحة الأفغانية، ومساعي إيران الهادفة إلى ترسيخ الوفاق السياسي وتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد.

وقدم ظريف التهاني إلى قطر، حكومة وشعبا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوكالة أن الجانبين، الإيراني والقطري، استعرضا آخر التطورات في أفغانستان والجهود التي تبذلها إيران بهدف ترسيخ الوفاق السياسي وتشكيل حكومة أفغانية شاملة.

وجاء الاتصال الهاتفي بين ظريف ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أعقاب المحادثات الهاتفية، صباح اليوم السبت، بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حيث هنأ الرئيس روحاني الحكومة والشعب القطريين بحلول الشهر الفضيل.

ووصف الرئيس الإيراني والأمير القطري في هذا الاتصال، العلاقات بين طهران والدوحة بأنها إيجابية وآخذة بالنمو، فيما أكدا على تعزيز وتوسيع هذه العلاقات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.