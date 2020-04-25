حكومة "أنصار الله": التحالف العربي يستهدف المصانع وتسبب بمقتل مئات العمال

اتهمت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة جماعة "أنصار الله" اليمنية، التحالف العربي العسكري بتعمد استهداف القطاع الصناعي لليمن وإتلاف منشآته وإلحاق الضرر بالعاملين فيه.

وقالت مديرة إدارة التنمية الصناعية بالوزارة، بشرى الشيباني، لصحيفة "المسيرة"، اليوم السبت إن "تحالف العدوان تعمد استهداف القطاع الصناعي لليمن بصورة ممنهجة لمختلف الصناعات".

#المسيرة_عاجل | مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بشرى الشيباني للمسيرة: تحالف العدوان تعمد استهداف القطاع الصناعي لليمن بصورة ممنهجة لمختلف الصناعات — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) April 25, 2020

​وأضافت: "بلغ عدد منشآت ومصانع القطاع الصناعي التي استهدفت بالقصف المباشر وغير المباشر ما نسبته 75%، وما بين 200 إلى 229 مصنعا ومنشأة صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم هي إجمالي ما دمره العدوان".

وأردفت أن المنشآت المدمرة والمتضررة توزعت ما بين 126 مصنعًا ومحطة كهرباء ووقود وغاز و164 مزرعة دواجن و15 منشأة خدمية، مضيفة أن 45 ألف من منشآت المعامل الإنتاجية والصناعية المتوسطة والصغيرة وما دونها توقفت نتيجة الاستهداف المتزايد للأسواق التجارية الثانوية.

وتابعت: "هناك أكثر من 300 شهيد من العمال سقطوا خلال فترة عملهم بالمنشآت الصناعية ومئات الجرحى والمعاقين، الحركة الصناعية أصيبت بالشلل جراء التأثيرات الكبيرة على القطاع الصناعي بفعل الحصار وتوقف حركة التصدير".