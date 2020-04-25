رئيس "العدل والمساواة" السوداني: قطعنا شوطا كبيرا نحو السلام

قال الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة "العدل والمساواة"، في كلمته للشعب السوداني، اليوم السبت، "قطعنا شوطا كبيرا نحو تحقيق السلام".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء اليوم السبت، عن جبريل، في كلمته إلى الشعب السوداني بمناسبة حلول شهر رمضان أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق السلام في السودان، مؤكدا أن حركته قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق السلام في بلاده.

رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، في كلمته للشعب السوداني بمناسبة حلول شهر رمضان، يؤكد أنه وبتعاون الأطراف والوساطة الجنوبية قطعت المفاوضات شوطا كبيرا نحو تحقيق السلام، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق السلام في السودانhttps://t.co/r1xed2YZs3#سونا #السودان pic.twitter.com/kbWGm12NEo — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 25, 2020

وأوضح جبريل إبراهيم أن حركة "العدل والمساواة" تبحث عن حلول ناجعة ونهائية للمشاكل السودانية، حتى تودع البلاد الحروب الأهلية إلى الأبد، ويتفرغ الشعب السوداني لمهمة البناء والتعمير، مؤكدا أنه وبتعاون الأطراف والوساطة الجنوبية قطعت المفاوضات شوطا كبيرا نحو تحقيق السلام، و لم يتبق إلا القليل.

وبشر رئيس حركة "العدل والمساواة" الشعب السوداني، بأن فجر السلام قد لاحت تباشيره، وأن الفرج قريب، منوها إلى أن الوضع السياسي في البلاد سائل، ومفتوح على كل الاحتمالات.

وأشار جبريل إبراهيم إلى أنه قد آن الأوان أن يسترد الشعب السوداني ثورته، وأن تلعب لجان المقاومة دورها في ذلك، بدعوى أن التحول الديمقراطي المنشود لن يتحقق إلا بدعم الحكومة الانتقالية واستقرار الفترة الانتقالية لأن في ذلك مصلحة البلاد.