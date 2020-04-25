أردوغان يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل مكافحة كورونا

أعلنت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، اليوم السبت، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، بحثا آخر مستجدات القضية الفلسطينية.

ووفقا للوكالة، فإن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره لنظيره التركي على المساعدات الطبية التي تتسلمها السلطة الفلسطينية من تركيا خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الخارجية الفلسطينية، في وقت سابق، أن تركيا، وبناء على طلب الجانب الفلسطيني، قررت التبرع بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى أجهزة فحص ومستلزمات أخرى لمواجهة جائحة كورونا.

وسجلت فلسطين، يوم الجمعة، أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد المصابين إلى 484 إصابة.

ويشار إلى أنه في فلسطين منذ اكتشاف فيروس كورونا بلغ عدد المتوفين 4 أشخاص جراء الإصابة بكورونا.