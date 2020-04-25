الأردن… تعديل إجراءات حظر التجول في المفرق

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إن الحكومة قررت الاكتفاء بحظر التجول الشامل هذا الأسبوع، يوم الجمعة فحسب، نظرا لخصوصية شهر رمضان المبارك.

ونقلت صحيفة "الدستور"، مساء اليوم السبت، عن العضايلة أنه تقرر تعديل إجراءات حظر التجول في محافظة المفرق ، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وعزلها عن بقية المحافظات، والسماح للمواطنين الخروج باستخدام مركباتهم أو سيرا على الأقدام من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أنه لم يصدر قرارا بالسماح في استخدام المواطنين لمركباتهم في كافة محافظات المملكة، أو إعادة العمل في بعض المؤسسات الحكومية، وما تم تداوله هو مجرد توصيات، مشددا على أنه تم بحث تمديد السماح للمواطنين للتزود باحتياجاتهم، وتم إقرار زيادة ساعتين صباحا، منوها إلى أن التجمعات ممنوعة وتخضع للدراسة.

وأشار العضايلة إلى أن عودة المؤسسات والوزارات الحكومية تحت الدراسة، ولن يكون بوتيرة واحدة، وسيسمح لعدد من المؤسسات الحكومية والوزارات بالعودة للعمل خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن فرق التفتيش والرقابة على الأسواق تتابع مخالفات رفع الأسعار أو احتكارها.