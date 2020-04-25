"أنصار الله" تتهم التحالف وسلاحه الجوي بـ"تدمير 200 معمل"

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، مقتل 300 عامل وإصابة المئات منهم خلال خمسة أعوام جراء ما وصفته بـ "استهداف" التحالف العربي، القطاع الصناعي في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة في صنعاء، بشرى الشيباني، قولها، إن "تحالف العدوان تعمد استهداف القطاع الصناعي لليمن بصورة ممنهجة لمختلف الصناعات، حيث بلغت عدد منشآت ومصانع القطاع الصناعي التي استهدفت بالقصف المباشر وغير المباشر ما نسبته 75%".

وأضافت أن "ما بين 200 إلى 229 مصنعاً ومنشأة صناعية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم هي إجمالي ما دمره العدوان وتضررت".

وأوضحت أن "المنشآت المدمرة والمتضررة توزعت ما بين 126 مصنعاً ومحطة كهرباء ومحطة وقود وغاز و164 مزرعة دواجن و15 منشأة خدمية".

وقالت إن "45 ألف منشأة من منشآت المعامل الإنتاجية والصناعية المتوسطة والصغيرة وما دونها توقفت عن العمل نتيجة الاستهداف المتزايد للأسواق التجارية الثانوية".

وذكرت أن "الحركة الصناعية أصيبت بالشلل جراء التأثيرات الكبيرة على القطاع الصناعي بفعل الحصار وتوقف حركة التصدير".

في السياق، أفاد مدير الإدارة الصناعية في الغرفة التجارية تميم السقاف، بأنه "تم رصد أضرار وخسائر 450 منشأة منها مشاريع متوسطة بنسبة 27% ومشاريع صغيرة بنسبة 73% بالتعاون مع منظمة العمل الدولية".

وأشار السقاف إلى "أن متوسط خسائر المنشآت الصناعية ذات المشاريع الصغيرة بلغ 37 ألف دولار لكل مشروع فيما بلغ متوسط خسائر المشاريع المتوسطة 99 ألف دولار لكل مشروع"، في حين بلغت "التكلفة الإجمالية لخسائر المنشآت الصناعية الكبرى ما يقرب من 1.5 مليار دولار".

وبيَن أن "المنشآت المصنفة كشركات الخسائر تصدرت بنسبة 63% ثم الخدمية بنسبة 16% فالمنشآت الاستيرادية بنسبة 10.8% يليها الصناعية بنسبة 8.9%، أما منشآت تجارة الجملة والتجزئة ومنشآت التصدير والمهنية 2%".

ووفقا لمدير الإدارة الصناعية في الغرفة التجارية، "تعرضت 89 منشأة من المنشآت الصناعية الكبرى للخسائر والأضرار، 82 منها تعود لرجال الأعمال و7 لسيدات الأعمال وواحدة تتبع منظمات المجتمع المدني".