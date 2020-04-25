رسالة من محمد بن زايد إلى برنامج عالمى... ماذا قال بخصوص الجوعى؟

اتصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مساء اليوم السبت، هاتفيا، بديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي.

ونشر ابن زايد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها بحثه مع بيزلي التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة، خاصة الشعوب التي تعاني من المجاعة.

بحثت هاتفيًا مع ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي.. التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة خاصة الشعوب التي تعاني من المجاعة في ظل التحدي الذي يعيشه العالم إثر انتشار فيروس "كورونا " وأكدت له دعم الإمارات لكافة الجهود والمبادرات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمات عليهم. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 25, 2020

وأكد ولي عهد أبو ظبي أن المكالمة الهاتفية تأتي في ظل التحدي الذي يعيشه العالم إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، دعم بلاده لكافة الجهود والمبادرات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمات على المتضررين من الأوبئة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب ما يقرب من 3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم، وتوفي حوالي 200 ألف حالة حوال العالم، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.