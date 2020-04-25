البرهان: "المؤتمر الوطني المحلول" يسعى للتغلغل في القوات المسلحة وإعاقة الثورة

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، "المؤتمر الوطني المحلول" يسعى للتغلغل في القوات المسلحة وإعاقة الثورة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء اليوم السبت، عن البرهان، أن السودان قادر على تخطي الصعاب التي يعاني منها المواطنون، وبأن الشعب واع بما يحاك ضده، بالتزامن مع وضع آليات لإيقاف مد الدعاية الضارة والأكاذيب.

وجدد البرهان في "حوار البناء الوطني" الذي أجراه التلفزيون القومي السوداني، مساء اليوم، انحياز القوات المسلحة والقوات النظامية جميعها إلى ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، مشيرا إلى أن التاريخ سيثبت أنهم انحازوا لثورة الشعب، قائلا "نحن لن نخون العهد.....وانحزنا انحيازا كاملا للتغيير".

يتبع...