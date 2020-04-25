مصر... 8 إجراءات لحماية طلاب الثانوية في الامتحانات

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم السبت، عن طارق شوقي أنه سيتم إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها، المقرر يوم 7 يونيو/حزيران المقبل، ولا نية لتأجيلها.

وتم اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات اللازمة، لعقد امتحانات الثانوية في موعدها مع الحفاظ على سلامة الطلاب، من بينها تعقيم لجان الامتحانات وإعداد تقرير مصور بما يتم إنجازه في هذا الصدد، مع اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" ، بالتعاون مع الجهات المختصة.

ومن بين الإجراءات الأخرى، تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا، وندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين من داخل المديرية نفسها، وزيادة مقرات تقدير الدرجات.

وإضافة إلى تلك الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، فإن هناك توجيهات أخرى خاصة بالامتحانات ذاتها، وهي تجهيز عددا من اللجان الاحتياطية في كل إدارة تعليمية، وكذلك تجهيز الاستراحات للمعلمين بحسب إجراءات السلامة المتبعة.