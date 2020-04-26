قوات المجلس الانتقالي اليمني تسيطر على المطار والبنوك والموانئ في عدن

أعلنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على المنشآت السيادية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قوات الحزام الأمني في عدن على صفحتها في "فيسبوك"، إن "لواء العاصفة سيطر على المرافق الحكومية في عدن منها البنوك والموانئ والمطار".

وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي".

وذكرت أن "قرارات السيطرة على كافة المقرات والدوائر الحكومية في كافة محافظات الجنوب في ظل الفشل والفساد التي مارسته ما تسمى بالشرعية والتي مارست سياسة الإخضاع وتجويع الشعب"، حد قولها.

ونقلت صفحة الحزام الأمني في "فيسبوك"، عن قائد لواء العاصفة العميد اوسان العنشلي، دعوته كافة المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وعدم نشر الشائعات".

في السياق، "أحكمت قوات اللواء الأول دعم وإسناد، سيطرتها على المصافي وميناء الزيت والكهرباء وباقي مؤسسات الدولة في مديرية البريقة (غرب عدن)، وتأمينها تنفيذا لقرار هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تضمن السيطرة على الأرض وإدارتها"، حسب الحزام الأمني.

أمس السبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب، وإعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 نيسان / أبريل الجاري.

وجاء في بيان المجلس الانتقالي: "في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي".

من جانبها، علقت الحكومة اليمنية على إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، ووصفته بـ"استمرار للتمرد المسلح في أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض".

وحمل وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي "التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".