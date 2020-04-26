السعودية: رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، رفع حظر التجول جزئيا في كل مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، والإبقاء على حظر التجول طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، صدر أمر من العاهل السعودي، الملك سلمان، رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا الرياض.

كما أعلنت المملكة السماح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية للعمل خلال الفترة من 29 أبريل/نيسان وحتى 13 مايو/آيار، واستمرار منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما.