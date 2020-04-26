التحالف العربي: 129 اختراقا للحوثيين منذ تمديد وقف إطلاق النار

اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، يوم السبت، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بارتكاب 129 اختراقا لإعلان تمديد وقف إطلاق النار من جانبه.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن ‏التحالف، قوله إن "الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام أسلحة ثقيلة وخفيفة".

وأضاف: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس الخاصة بقواعد الاشتباك، ونحتفظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس ضد انتهاكات ميليشيا الحوثي".

وأكد ‏الاستمرار في "الالتزام بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن".

وكان التحالف العربي، أعلن الجمعة الماضية، على لسان المتحدث باسمه العقيد الركن تركي المالكي، تمديد وقف إطلاق النار من جانب قواته في اليمن، لمدة شهر، وذلك لـ"اتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية".

وقال المالكي إن التمديد "استمرارا لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم".