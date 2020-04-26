مسؤول لبناني يكشف الأسباب الأساسية للهجوم السياسي على رئيس الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق اللبناني، وئام وهاب، يوم أمس السبت عن الأسباب الحقيقية للهجوم السياسي على رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب.

ونشر وهاب على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" مستندات ووثائق رسمية متعلقة بجدول أعمال مجلس الوزراء مع بنوده السرية غير المعلنة.

ربما هذا هو سبب الهجوم الشيطاني الثلاثي على الرئيس حسان دياب . هذا إسقاط للخطوط الحمر pic.twitter.com/poSGd0C0fk — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) April 25, 2020

وعلق وهاب على هذه المستندات قائلا:"ربما هذا هو سبب الهجوم الشيطاني الثلاثي على رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​"، مضيفا :"هذا إسقاط للخطوط الحمر".

ويتضمن جدول اعمال مجلس الوزراء البنود التالية: اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئيا في جلسته التي عقدت بتاريخ 24-4-2020 وهي: اجراء ​تحقيق​ لتحديد الحسابات التي اجريت منها ​تحويلات مالية​ واتحاذ اجراءات بحق صاحبها.

-اتخاذ تدابير آنية وفورية ل​مكافحة الفساد​ واستعادة الاموال المنهوبة.

-مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد 17-10-2019.

2- استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.