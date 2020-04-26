بريطانيا تقصف مواقع في العراق لأول مرة منذ سبتمبر الماضي

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها نفذت أول غارة جوية لها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، كجزء من حملة التحالف الدولي ضد التنظيم.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن الحكومة البريطانية، في إحاطة إعلامية لها، القول إن "قوات سلاح الجو الملكي البريطاني، نفذت غارة جوية ناجحة عبر مقاتلتي تايفون، في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، ضد عناصر من قوات تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة طوز خورماتو".

وأفادت أن العملية "أدت إلى إبعاد عدد من مقاتلي داعش من ساحة المعركة وزيادة تدهور التنظيم ".

وذكرت أنها استهدفت إرهابيين كانوا في مبان محصنة في منطقة معزولة غرب طوز خورماتو"، تعرف بكونها بؤرة تمركزهم النشط في المنطقة.

كما لفتت إلى أن القوات أجرت فحصا شاملا للمنطقة لمعرفة غير المقاتلين، قبل استخدام مجموعة من الصواريخ الموجهة بدقة لتدمير المباني التي كانوا يتحصنون فيها.

وأضافت ان "طائرة المراقبة قامت بفحص دقيق للمنطقة"، مؤكدة أن "جميع الأسلحة ضربت أهدافها وليس هناك أضرار جانبية".

وكانت آخر ضربة جوية بريطانية ضد "داعش"، في سبتمبر الماضي، حيث تم استهداف مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي، بعد هجومهم على قوات عراقية.