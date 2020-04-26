"عمي ضربني بالكف"... داعية سعودي كبير يروي كواليس غنائه داخل عزاء أقاربه

روى الداعية السعودي عائض القرني، قصة أول ضربة تلقاها وتفاصيلها التي لا يستطيع نسيانها.

وقال القرني، خلال برنامج "السيدة ستون" على قناة "روتانا خليجية"، إن أول ضربة تلقاها عندما قام بالغناء في عزاء أحد الأقارب، قائلا: "عمي ضربني بالكف".

— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 25, 2020

وأضاف أن "الضربة التي لا أستطيع نسيانها من الوالد عندما تأخر على صلاة الجماعة"، مؤكدا أن والده كان حريصا على الصلاة والتدين، ونسيان الصلاة بالنسبة له كان فيها إعدام.