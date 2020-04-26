الخارجية الإيرانية: غوتيريش أشاد بجهود طهران لوقف إطلاق النار في اليمن

قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد 26 أبريل/نيسان، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشاد بجهود طهران لوقف إطلاق النار في اليمن.

طهران – سبوتنيك. وأشارت الخارجية الإيرانية في بيانها، إلى أن غوتيريش "أشاد بما وصفه بجهود إيران في التوصل لوقف إطلاق النار في اليمن، مؤكدا أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، وفي اتصال هاتفي هو الثالث في الأسبوعين الماضيين بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وغوتيريش، "رحب الأمين العام للأمم المتحدة بجهود إيران من أجل وقف إطلاق النار في اليمن وبدء محادثات سياسية".

وشدد الجانبان خلال المباحثات "على ضرورة فتح وتأمين حدود وموانئ اليمن لإرسال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وكان التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، قد أعلن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناء على إعلانها السابق بتاريخ ( 15 شعبان 1441ه / 08 أبريل 2020م) بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن السيد/ مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم، فإنه يعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس الموافق ( 30 شعبان 1441 هـ / 23 أبريل 2020م) ".

​وأضاف المالكي، بحسب وكالة "واس" السعودية، "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن تجدد التأكيد على أن الفرصة لاتزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وستدعم بشكل كبير كافه هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيين".