نائب عراقي يحذر من استهداف الأمن الغذائي من قبل المافيات

حذر النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية جاسم البخاتي، اليوم الأحد، من عودة "مسلسل" حرق محاصيل الحنطة والشعير للواجهة من جديد بغية ضرب الأمن الغذائي العراقي، داعياً الحكومة والجهات المختصة لأخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الكافية لحماية الحقول والمحاصيل الزراعية من تلك المخططات.

وقال البخاتي لموقع لـ السومرية نيوز، إن "هناك مؤشرات تشير إلى إمكانية عودة مسلسل حرق محاصيل الحنطة والشعير للواجهة من جديد بغية ضرب الأمن الغذائي ب‍العراق".

وأشار البخاتي إلى أن "جماعات إرهابية ومافيات فساد داخلية تدعمها أجندات خارجية تعمل بشكل دروس ومخطط بغية استهداف الأمن الغذائي العراقي مستغلين حالة الفوضى والظروف الصعبة التي يمر بها البلد".

وأضاف البخاتي، أن "الموضوع خطير جداً، وبحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة من الحكومة والجهات المختصة، لأخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الكافية لحماية الحقول والمحاصيل الزراعية من تلك المخططات".

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، من انخفاض أسعار بيع النفط، وتدهور موازنته الاتحادية، مما قد يؤثر سلباً مستقبلا على جميع القطاعات، ومن جهة خطر كورونا الذي مازال يسجل إصابات بين العراقيين.