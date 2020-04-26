شاهد كيف نفذ موظفو الحرم المكي إجراءات التباعد الاجتماعي في صلاة التراويح

طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إجراءات التباعد الاجتماعي بين المصلين أثناء أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام.

ونشر موقع "الرياض" مشاهد وصور لأداء صلاة التراويح في المسجد الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المصلين.

#صور 📸



الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطبق الإجراءات الاحترازية بالتباعد بين المصلينhttps://t.co/mOJ3RjpkPo pic.twitter.com/ULPmqnj7ws — جـ ر يـ د ة ا لـ ر يـ ا ض (@AlRiyadh) April 26, 2020

ويأتي تنفيذ الرئاسة العامة هذا الإجراء من ضمن الإجراءات التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فايروس كورونا إلى أوساط العاملين في المسجد الحرام.

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وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق في وقت سابق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة مع استمرار تعليق دخول المصلين.