الجيش العراقي يعلن بدء مفاوضات الانسحاب الأمريكي الكامل في يونيو المقبل

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الأحد، أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية سيبحثان في مفاوضات ستعقد في يونيو/ حزيران المقبل وضع الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من البلاد.

وقال اللواء خلف، في تصريحات مع صحيفة الصباح العراقية، إن "قرار إجراء المفاوضات يأتي استنادا لقرارات مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأمريكية ويكون ذلك باتفاق الطرفين العراقي والأمريكي وأن العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في أطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تسلمت رسالة من الجانب الأمريكي، كانت إيجابية وتضمنت بحث العلاقة الاستراتيجية بجميع أشكالها بين الجانبين بشكل مفصل"، مؤكدا أن "العراق سيبحث انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي".

وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أن "الولايات المتحدة خفضت وبشكل كبير من قواتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية كبادرة حسن نية وهناك تفهم وإشارات إيجابية".

وذكر أن المفاوضات ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية المثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، قائلا: إن "العراق يريد علاقة طبيعية وعلاقة صداقة مع الولايات المتحدة".