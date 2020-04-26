الجزائر: احتياطي النفط يكفي لمدة 27 عاما

كشفت الجزائر، مساء اليوم الأحد 26 أبريل/نيسان، أن احتياطي النفط الخاص بها يكفي لمدة 27 عاما.

وقال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، في تصريحات نقلتها صحيفة "الخبر" الجزائرية إن احتياطي الجزائر الحالي من النفط يكفي لمدة 27 عاما، في حال استمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة الحالية.

وتابع بقوله "احتياطي الجزائر الحالي من النفط، يبلغ 1340 مليون طن".

وأوضح وزير الطاقة الجزائري "هذا الحجم من الاحتياطي الخاص بالنفط، يعادل 10 مليار برميل تقريبا".

وأردف عرقاب: "مخزون الجزائر من البترول يكفي لمدة 27 عام، وذلك في حال الاستمرار في استهلاكه بنفس الوتيرة الحالية".

واستطرد "أما فيما يخص الغاز، فاحتياطي الحالي يبلغ 2368 مليار متر مكعب، كما تمتلك الجزائر أيضا نحو 260 مليون طن من المكثفات".