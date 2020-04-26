إصابات فيروس كورونا في الإمارات تتخطى الـ10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، الكشف عن 536 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 10349 حالة.

كما تم تسجيل 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، من تداعيات الإصابة بالفيروس، وأصبح إجمالي عدد الوفيات في الدولة 76 حالة.

وتم تسجيل 91 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، وبلغ مجموعها 1978 حالة.

أكثر من 35 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات والكشف عن 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19” من جنسيات مختلفة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 10,349 حالة#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19 — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) April 26, 2020

​وأكدت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 35 ألف فحص ضمن الخطط لتوسيع نطاق الفحوصات.

وبحسب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، فقد تجاوز عدد الفحوصات للأفراد على فيروس "كورونا" المليون فحصا، لافتا إلى أن بلاده تتعامل مع الأزمة بشكل ممنهج وفعال.