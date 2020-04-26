السعودية توقع اتفاقا لتوريد أجهزة جديدة لمكافحة كورونا... إعداد خريطة جينية

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد 26 أبريل/نيسان، توقيعها عقدا لتوريد أجهزة جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مر

كز الملك سلمان للإغاثة، وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية إنها وقعت اتفاقية مع شركات صينية، لتوريد أجهزة فحص لفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن عبد الله الربيعة، مدير المركز، قوله: "يشمل العقد، أجهزة تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل السعودية".

الربيعة: إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، المملكة توقع مع الصين اتفاقية لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص #كورونا شاملة الأجهزة والمستلزمات و500 من الخبراء والأخصائيين والفنيين لإجراء الفحوصات بقيمة إجمالية مقدارها 995 مليون ريال#عكاظ #ان_تكون_اولاhttps://t.co/H0yA6xzw9Y — عكاظ عاجل (@okaz_brk) April 26, 2020

​وتابع بقوله "كما ستتمن أجهزة تحليل خريط المناعة في المجتمع لمليون عينة، والتي سيكون لها الأثر البالغ في دعم خطط الدولة في إدارة خطط مكافحة جائحة كورونا".

وأشار الربيعة إلى أن أن الاتفاقية تشمل إنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة، منها مختبر متنقل بقدرة 10 آلاف فحص يوميا، وتدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة 8 أشهر.

وقال مدير مركز الملك سلمان للإغاثة: "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، المملكة توقع مع الصين اتفاقية لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص كورونا شاملة الأجهزة والمستلزمات و500 من الخبراء والأخصائيين والفنيين لإجراء الفحوصات".

وأوضح الربيعة أن قيمة تلك الاتفاقية يبلغ مقدارها 995 مليون ريال سعودي تقريبا.