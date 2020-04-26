مدبولي: نجاحات الاقتصاد المصرى تساعدنا على مواجهة أزمة كورونا

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن الجهد الذي قامت به الدولة المصرية جعلها تحظى بثقة من كل المؤسسات الدولية وجميعها أبدت ترحيبا في مساعدة مصر.

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، أن "المؤسسات الدولية اعتبرت مصر نموذجا في التعامل مع الأزمة الأخيرة يجب أن تحتذي بها دول العالم".

وكشف أن "الحكومة طورت النقاش مع صندوق النقد الدولي مؤخرا ليشمل برنامج الدعم الذي ستتفق عليه مع الصندوق دعما ماليا وليس فنيا فقط".

رئيس الوزراء: كنا قد بدأنا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج جديد لدعم القطاعات الهيكلية#eXtranews pic.twitter.com/dSH5RGeEJ7 — eXtra news (@Extranewstv) April 26, 2020

وأوضح أن "الحكومة تعمل على الحفاظ على الاقتصاد المصرى، بالتوازي مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا".

وتابع "نجاحات الاقتصاد المصرى أشاد بها العالم أجمع وهى التي ساعدتنا على مواجهة الأزمة".

وأكد أنه "تم وضع سيناريوهات في حال استمرار الأزمة لوقت طويل والحصول على دعم مادي كإجراء احترازي للتعامل مع الأزمة في حال استمرارها".

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر خلال المؤتمر الصحفي أن "الاحتياطات النقدية في مصر كافية لامتصاص صدمة الأزمة ولا نواجه مشاكل".

وأضاف عامر "الوضع المتماسك للقطاع المصرفي في مصر جعل البنوك قادرة على مواجهة الأزمة ودعم القطاع الخاص والمواطنين".

وبدوره، أشار وزير المالية المصري محمد معيط في المؤتمر إلى أن "الحكومة تسعى للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد حتى يمكن التعافي سريعا بعد الأزمة".

كما توقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن "يبلغ معدل النمو في نهاية العام الجاري 4.2 في المائة".