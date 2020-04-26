قرارات هامة بشأن الطلبة... الحكومة السورية تنهي العام الدراسي الحالي

قررت الحكومة السورية، اليوم الأحد، إنهاء العام الدراسي 2019-2020، ونقل الطلاب إلى الصف الأعلى بسبب إجراءات الحجر الصحي في البلاد.

وقال وزير التربية السوري عماد العزب، في تصريح للصحفيين أجراه اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "إن مجلس الوزراء قرر إنهاء العام الدراسي لكافة الصفوف الانتقالية للعام 2019-2020".

وأشار العزب إلى أنه سيتم نقل الطلاب في الصفوف الانتقالية إلى الصف الأعلى، منوها إلى أن الوزارة ستعمل على تعويض الفاقد التعليمي للطلاب في بداية العام الدراسي القادم، بحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء في دمشق على صفحتها في "فيسبوك".

وستعمل الوزارة بحسب البيان في العام القادم على تقييم طلاب صفوف "السابع والثامن والعاشر والحادي عشر" وجمع نتائج هذا التقييم مع علامات الفصل الأول لترتيبهم حسب النجاح.

وحول شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها، أشار وزير التربية السوري إلى أن امتحانات هذه الصفوف "لن تكون في موعدها وستقوم وزارة التربية التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد الموعد المناسب".

وبين العزب أن الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الطلبة، وأنها تعمل على زيادة عدد المراكز الامتحانية من 700 مركز إلى 5600 مركز على مستوى المحافظات لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.