رحلات استثنائية تعيد مئات المسافرين العراقيين العالقين في الخارج

سير العراق، اليوم الأحد، رحلات استثنائية، إلى دولتين عربيتين، وثالثة آسيوية، لإعادة 545 مسافرا عراقيا عالقين هناك.

وأعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيانات تلقتها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم: "سفارة جمهورية العراق لدى القاهرة تسير الرحلة الاستثنائية الثالثة عشر إلى بغداد على متنها (210) مسافراً بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية".

وأكد الصحاف، أن سفارة جمهورية العراق لدى دمشق، وبالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي تسير رحلة استثنائية إلى بغداد على متنها (143) عراقياً كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل.

وأتم متحدث الخارجية العراقية، أن رحلة استثنائية هي الثانية من نوعها، سيرتها سفارة جمهورية العراق لدى ماليزيا، إلى بغداد على متنها (192) مسافراً بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.