تسجيل
19:08 GMT26 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أجواء شهر رمضان فى تونس

    كيف تعيش طقوس رمضان في المنزل في ظل مواجهة كورونا وإجراءات الحجر؟

    © Sputnik . MARIM GDERA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104527/50/1045275096_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_ead66da9308c99bca97f6374d97910f6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004261045281904-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84--%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%9F/

    تغيرات كبيرة طرأت على العالم إثر تفشي وباء كورونا المستجد، ما أدى إلى تغير نمط الحياة بنسبة عالية، خاصة فيما يتعلق الحركة والشعائر الدينية بمختلف المجتمعات.

    التغيرات التي طرأت على المجتمعات تركت أثرها بشكل كبير على كافة المجتمعات، إلا أن تأثر المجتمعات الإسلامية كان بصورة أكبر في شهر رمضان، نظرا للطقوس الخاصة التي تقام في رمضان في معظم الدول الإسلامية. 

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    الموت في الأرض المقدسة... كورونا يغير طقوس الدفن عند المسلمين واليهود
    من ناحيته قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بمصر، إن العالم الإسلامي لم يفقد الكثير من الشعائر الرمضانية إثر أزمة كورونا.

    يتفق في القول أيضا الدكتور محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن الظروف الطارئة التي يعيشها العالم تستوجب تنفيذ تعليمات الدول ولي الأمر.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" : "في مثل هذه الظروف طاعة ولي الأمر واجبة، وأن الله يعطي الأجر لمن يقيمون الصلاة في المنزل مثل إقامتها في المسجد.

    ويرى أنه يمكن استثمار الوقت الذي تقضيه الأسرة في المنزل من خلال جدول ديني يسيرون عليه لقراءة القرآن والصلاة والنقاش، وأن بهذه الأجواء تخلق الأسرة المناخ الرمضاني في المنزل، كما أنه يمكن للأطفال تعليق الزينة والاحتفال بالأجواء.

    فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية، ترى الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية بمصر، أن الجوانب الاجتماعية تأثرت نتيجة الوضع الراهن والطارئ على العالم كافة.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن بعض العادات الاجتماعية الرمضانية تجرى في أضيق الحدود مع اتخاذ كافة التدابير خاصة بين الأسر التي لم تخالط أي أحد وفي الحدود الضيقة.

    وترى أنه يجب التعايش مع الوضع الراهن والتأقلم من خلال إقامة كافة الشعائر والتقاليد في الحدود الضيقة بما يساهم في الحد من الآثار النفسية والتأقلم مع الظرف الطارئ.

    المستشارة إكرام العرفي، رئيس منظمة الإكرام الليبية للأطفال، تقول إن الأطفال أكثر الفئات التي تأثرت بغياب الطقوس الرمضانية والتجمعات العائلية.

    وترى العرفي في تصريحاتها لـ"سبوتنيك"، أنه يجب على الآباء والأمهات تعويض الأطفال الشعور الذي افتقدوه من التجمعات العائلية من خلال تغيير النمط المنزلي، بإقامة بعض الاحتفالات المنزلية، والشعائر الدينية، وكذلك التواصل مع الآخرين عبر تطبيقات التواصل المختلفة التي يمكن أن تخفف من الأعباء النفسية التي خلقتها الأزمة الراهنة.

    وكانت منظمة الصحة العالمية دعت إلى وقف بعض العادات المرتبطة برمضان للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

    واختفت للعام الأول منذ عشرات السنوات الموائد الرمضانية من شوارع مصر، خاصة بعد تأكيد الحكومة المصرية منع إقامتها هذا العام تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تطلبها الظرف الراهن.

    وفي الإمارات، قررت السلطات عشية أول أيام الصوم إعادة فتح المراكز التجارية فيها وتخفيف القيود على حركة التنقل عبر السماح بالخروج من المنزل نهارا، وذلك بعد مرور شهر على اتخاذها إجراءات صارمة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

    فيما خففت السعودية الأحد القيود على الحركة وساعات حظر التجول التي تفرضها على مدنها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، باستثناء مدينة مكة المكرمة.

    وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من الأحد وحتى يوم 13 مايو، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

    وقرر مجلس الوزراء الكويتي السماح للمطاعم ومراكز تسويق الغذاء بتشغيل خدمة التوصيل خلال شهر رمضان في الفترة من الساعة 5 مساء وحتى 1 صباحا، كلفت الحكومة وزارتي الداخلية والإعلام باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفي قراري الحجر المنزلي أو حظر التجول.

    انظر أيضا:

    محمد رمضان متهم بـ"إهانة الدولة المصرية" بسبب مشهد في "البرنس"
    مصري يلقى مصرعه طعنا بالكويت في أول أيام رمضان
    هل مشروبات رمضان تساعد على تقوية جهاز المناعة؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مسجد الحرم الشريف في مكة في اليوم الأول من شهر رمضان، حيث فُرض في البلاد كافة، في إطار الجهود الهادفة إلى وقف انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، السعودية، 24 أبريل 2020.
    كيف طل رمضان في ثوب كورونا
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك