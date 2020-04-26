الأردن يرسل طائرة مساعدات إلى الكويت لمواجهة كورونا... فيديو وصور

أعلنت الكويت وصول طائرة شحن عسكرية أردنية، اليوم، الأحد، محملة محملة بالأطقم والمعدات الطبية اللازمة للاستخدام في إجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة "كونا" أن وزارة الدفاع الكويتية أعلنت:

وصول طائرة تابعة لسلاح الجو الملكى الأردني، اليوم، الأحد، محملة بالأطقم والمعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة فى مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي أن هذه الرحلة "تأتي ضمن جهود التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتى الدفاع والصحة، بهدف توفير الأطقم والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف الصحية الطارئة".

واضاف بيان الدفاع أن تسيير هذه الطائرة، يأتى أيضًا ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة الدفاع الكويتية ونظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة.