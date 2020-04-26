بعد تسجيل "صفر" حالات كورونا... قرار من دبي بشأن الراس ونايف

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي الراس ونايف، بعدما أصبح معدل تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في المنطقتين "صفر".

ذكرت ذلك صحيفة "الرؤية" الإماراتية، اليوم، الأحد، مشيرة إلى أنه تقرر عودة الحركة إلى طبيعتها خلال أوقات السماح اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء مع استمرار تقييد الحركة خلال ساعات الليل الممتدة من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا أسوة بما هو معمول به في باقي أنحاء إمارة دبي.

وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن القرار جاء بعدما كان هناك حظر استمر بصورة كاملة على مدار 24 ساعة يوميا بدءا من 31 مارس/ أذار الماضي، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفتت إلى أن القرار جاء في ضوء النجاح الكبير الذي حققته جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في هذه المنطقة خلال تلك الفترة، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس في عموم هاتين المنطقتين خلال اليومين الماضيين.

ويأتي ذلك بعد إتمام أكثر من 6000 فحص طبي في محيطهما في أقل من شهر واحد، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يأتي تكليلا لجهود الجهات المعنية التي شاركت في عمليات التعقيم الشاملة ومحاصرة العدوى وتقليص فرص انتشارها، ورصد الحالات المصابة وكذلك المشتبه في إصابتها وأخذ التدابير الصحية حيالها سواء بالإحالة إلى العزل أو الحجر الصحي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث تقرر تخفيف قيود الحركة في منطقتي الراس ونايف بعد تسجيل "صفر" حالات كورونا على مدى يومين" بفضل تعاون أفراد المجتمع وجهود الفرق الميدانية، مع استمرار الحظر في المنطقتين من الساعة 10 مساءاً حتى 6 صباحاً أسوة بباقي أنحاء الإمارة. — صحيفة الرؤية (@Alroeya) April 26, 2020

ويسمح هذا القرار بعودة الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في منطقتي الراس ونايف مع مراعاة الاشتراطات والمحاذير التي تضمنها قرار اللجنة الصادر قبل أيام بتخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد وقطاع عريض من الأنشطة الاقتصادية.

وبعد القرار بات الحظر يسري على الحركة خلال الفترة الممتدة من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا، إذ يجب على الجميع الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم مغادرته في تلك الساعات إلا للضرورة القصوى وفي الحالات الصحية الطارئة.