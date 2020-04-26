الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو يصور اعتداء ضابط على سيدة

نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للإعتداء من قبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.

ذكرت ذلك صحيفة "المصري اليوم" المصرية، اليوم، الأحد، مشيرة إلى أن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية المصرية، كشف تفاصيل الواقعة.

وقال: "في أثناء مرور قوة من وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة) وبحوزته (فرد خرطوش- طلقة لذات العيار- عدد 16 قطعة لمخدر الحشيش- ومبلغ مالى).

وتابع: "حال اصطحابه لديوان المركز لاستكمال الإجراءات القانونية قامت شقيقته بالصياح فى محاولة لمنع القوة من اصطحابه".

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمنى: "بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار".

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أن "ما تم بثه يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية والقنوات الموالية لها فى ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف تأليب وإثارة الرأى العام".