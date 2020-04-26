الحكومة السودانية تكشف حقيقة بيع ميناء "بورتسودان"

كشفت الحكومة السودانية حقيقة بيع ميناء بورتسودان، مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن عارية من الصحة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم، الأحد، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أكد أن الخبر الذى روجته بعض المواقع الإعلامية والصحفية عن بيع ميناء بورتسودان عار من الصحة.

وأضاف، في بيان: "الحكومة السودانية لا تقرر في مثل هذا الشأن الاستراتيجي إلا بالرجوع للشعب السوداني وأصحاب المصلحة المباشرة".

وقال البراق النذير الوراق، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، في تصريح صحفي: "نؤكد على حرص الحكومة على علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم عملية الانتقال في السودان، ونشكر هذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية".