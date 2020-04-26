غارات وصد ورد... الحوثيون يعلنون صد تسلل للجيش في مأرب

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم، الأحد، إحباطها محاولة تقدم للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع في بيان على حسابه في "تويتر": ‏"تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية بعون الله من إفشال محاولة تسلل نفذها العدو باتجاه مواقع قواتنا في رغوان بمأرب".

وأشار إلى "شن طيران العدوان (التحالف) خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة، منها 13 غارة على مديرية صرواح و4 غارات على مديرية مجزر بمأرب، وغارة على كتاف بصعدة".

كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن الجمعة الماضية، على لسان الناطق باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، تمديد وقف إطلاق النار من جانب قواته في اليمن، لمدة شهر، وذلك لـ "إتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية".

وقال المالكي إن التمديد "استمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم".