خالد بن سلمان يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالعودة لاتفاق الرياض

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تبذل كل الجهد، لتداوي آلام الشعب اليمني، ومن أجل أن يعيش آمنا هانئا في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى.

وأضاف خالد بن سلمان في تغريدة له موقع تويتر، "من أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".

وتابع نائب وزير الدفاع السعودي، "تضع المملكة الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها".

ودعا خالد بن سلمان طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان، وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى.

أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 27, 2020

وشدد نائب وزير الدفاع اليمني، على أن بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة أكداحرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".



كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، طالب بضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير.

وقال بيان صادر عن التحالف العربي في اليمن بقيادة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، "يؤكد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذه". مشيرا إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة .

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الحكم الذاتي وحالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، وقال المجلس في بيان له "إن الحكومة اليمنية لم تفعل شيئا بعد اتفاق لتقاسم السلطة خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين".

وشهدت عدن، العام الماضي، قتالا عنيفا بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي وقوات تابعة للحكومة الشرعية راح ضحيتها العشرات قبل أن يوقعوا لاحقا على اتفاق سلام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان التحالف أعلن عن وقف لإطلاق النار في الجبهات مع الحوثيين في 9 أبريل/ نيسان، دعما لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات ولتهيئة الأجواء لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقام بتمديده لمدة 30 يوما مع حلول شهر رمضان.