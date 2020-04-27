مصر تقبل تحدي مدير منظمة الصحة العالمية... فيديو

قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إنها قبلت التحدي الذي دعا إليه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بغسل الأيدي.

نشرت وزيرة الصحة المصرية عبر حسابها في "تويتر" فيديو يضم شرحا تفصيليا لكيفية غسل الأيدي بطريقة صحيحة.

وقالت إنها "تدعو الشعب المصري بأن يقبل التحدي ويتعلم غسل الأيدي ويداوم عليه لحماية أنفسنا وحماية بلدنا".

Thank you @DrTedros for nominating me,#SafeHands challenge accepted! Join the challenge and promote a simple precaution to protect yourself and the world 🌎 Follow the @WHO guidelines, wash your hands 💦 https://t.co/cNP5JEgctH pic.twitter.com/rGWnBCE3Kz — Dr Hala Zayed (@DrHalaZayed1) April 26, 2020

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ1176 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.