مركز التنبؤ بفيضان النيل يطمئن المصريين

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية، توقعاته لطقس الأيام المقبلة.

وطمأن المركز المصريين، مشيرا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، اليوم الاثنين، وذلك على عكس الأخبار المتداولة عن موجة أمطار غزيرة تضرب البلاد.

كما أعلن المركز أنه يتوقع عدم سقوط أمطار غدا وبعد غد، وذلك بناء على النماذج الرياضية التي نشرها المركز.