البدء بعملية عسكرية واسعة في شمال العراق لتدمير فلول الإرهابيين

شرعت القوات العراقية، اليوم الاثنين 27 نيسان/أبريل، في عملية عسكرية واسعة بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق، للقضاء على فلول عصابات "داعش" الإرهابية، بعد تكرر الهجمات على المدنيين، والأجهزة الأمنية، أخيرا.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تشرع بعملية عسكرية واسعة ضمن منطقة مطيبيجة، لمطاردة بقايا فلول "داعش" الإرهابي.

وأضافت الخلية أن العملية انطلقت لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المذكورة، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات "إف - 16" العراقية، يوم الأحد 19 إبريل/نيسان الجاري، ضربات دقيقة لنقاط تمركز أفراد تنظيم "داعش" في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

وأكدت الخلية مقتل مجموعة من عناصر التنظيم إضافة إلى تدمير نقاط تمركزه في تلك المنطقة بالكامل، إثر القصف الذي نفذته طائرات "أف – 16"، مشيرة إلى أن "هذه النقاط كانت مكانا لانطلاق العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".

وشهدت المحافظات المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".