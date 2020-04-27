بعد عملية نوعية... أحد كبار إرهابيي "داعش" يسقط في كمين شمالي العراق... صور

ألقت القوات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي قيادي كان مسؤول الإعدامات في تنظيم "داعش"، بكمين محكم في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق.

أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن قوة من قيادة عمليات سامراء، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين والذي كان يعمل سابقاً مسؤول لجنة الإعدامات في تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية نوعية.

وأوضحت الخلية، أن العملية تأتي بعد نصب كمين محكم للإرهابي، على الطريق العام قرب قضاء الدجيل.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أن الإرهابي قد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية كافة، فيما زودت الوسائل الإعلامية المحلية، والدولية، ومنها "سبوتنيك" بصوره عندما كان في التنظيم، وبعد اعتقاله.

© Photo / Iraqi Security Media Cell مسؤول الذباحين بتنظيم "داعش" يسقط في كمين شمالي العراق

الجدير بالذكر، أن تنظيم "داعش" الإرهابي، طيلة فترة سطوته على مدن شمال، وغربي العراق، منذ منتصف عام 2014 وحتى عام 2017، نفذ عمليات إعدام عديدة طالت المدنيين، والمنتسبين الأمنيين، بطرق تراوحت ما بين الذبح الجماعي، والرمي بالرصاص، وإحراق الضحايا، والرمي من شاهق، والرجم، وغيرها التي لم يسلم منها حتى الأطفال، والنساء، وكبار السن.

وشرعت القوات العراقية، اليوم الإثنين، في عملية عسكرية واسعة بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق، للقضاء على فلول عصابات "داعش" الإرهابية. حققت خلالها نتائج نوعية ودمرت القوات التي انطلقت من أربعة محاور بقايا "داعش" وعناصره المتخفين وأوكارهم بين محافظتي صلاح الدين، وديالى، مضافات وأنفاق، كنتائج أولية.

© Photo / Iraqi Security Media Cell مسؤول الذباحين بتنظيم "داعش" يسقط في كمين شمالي العراق

ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات "إف - 16" العراقية، يوم الأحد، 19 إبريل الجاري، ضربات دقيقة لنقاط تمركز أفراد تنظيم "داعش" في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

وأكدت الخلية، مقتل مجموعة من عناصر التنظيم إضافة إلى تدمير نقاط تمركزه في تلك المنطقة بالكامل، إثر القصف الذي نفذته طائرات "إف – 16"، مشيرة إلى أن "هذه النقاط كانت مكانا لانطلاق العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".