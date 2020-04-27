"كارثة حقيقية"... تحذير داخل البرلمان المصري من تطبيقات تهدد المجتمع

حذّر جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، من أن برامج وتطبيقات على الإنترنت تنذر بـ"كارثة حقيقية".

وقال موقع "مصراوي" إن طلعت تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، بشأن انتشار تطبيقات لنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق العام، وتأثير ذلك على المجتمع.

ونوه طلعت بأن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا كبيرًا لعدد من التطبيقات؛ إذ يتم من خلالها نشر بعض محتويات الفيديو، والتي يقدمها الشباب ويتم تداولها على مواقع

التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "هذه التطبيقات ونظرا لغياب الرقابة عليها لجأ البعض إلى استغلالها بصورة سيئة تتنافى مع الذوق العام والعادات والتقاليد المصرية؛ حيث يتم من خلالها نشر فيديوهات غير أخلاقية ولا تتماشى مع ثقافتنا".

وتابع البرلماني: "ما نشاهده عبر الإنترنت من برامج بهذا الشكل يؤكد غياب الوعي المجتمعي؛ وهو ما ينذر بكارثة حقيقية، خصوصًا أن هذه المحتويات تصل إلى جميع البيوت عبر الإنترنت؛ الأمر الذي يكون له تأثير خطير على النشء".

وطالب جون طلعت بالتعامل بكل حسم مع أي تجاوزات وتشديد الرقابة على هذه التطبيقات، وحجب أي محتويات غير لائقة.