خبير عسكري: من المبكر الحديث عن جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، هشام الهاشمي، إنه من المبكر الحديث عن جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وأوضح الهاشمي في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك" أن المفاوضات العراقية الأمريكية المرتقبة، ستكون لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وتابع بقوله "هدف المفاوضات تقليل عدد القوات القتالية من التحالف الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد الهاشمي أن المفاوض العراقي لا يفكر بانسحاب كامل للقوات الأمريكية، سواء كانت القوات القتالية أو اللوجيستية .

وبين الخبير العسكري والاستراتيجي، أن هذه المفاوضات لا تقتصر فقط على الجهود العسكرية، وربما تتوسع إلى أبعد من ذلك، وهو تفعيل ما كانت تسمى اتفاقية الإطار الاستراتيجي في بعض جوانبها التي لم تفعل، على حد قوله.

وحول مدى حاجة العراق لأدوار التحالف، أوضح الهاشمي، أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن العراق لازال بحاجة إلى أدوار التحالف الدولي مثل التسليح والمراقبة والتدريب والتجسس والاستخبارات أكثر من حاجته إلى موارد بشرية من هذه الدول.