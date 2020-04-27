مصر تؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن

أكدت مصر ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى ضرورة عودة الأوضاع في جنوب اليمن إلى ما كانت عليه.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، إن "مصر أعربت عن أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه، مُرحبة بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن فرض حالة الطوارئ والحكم الذاتي في مدن الجنوب وعلى رأسها عدن، والتي تتخذها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة نظرا لسيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.

وأكد بيان الخارجية المصرية أن مصر "تدعم جهود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/ آب من العام ذاته، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.