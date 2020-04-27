وزير الطاقة يؤكد وجود الغاز على أعماق مختلفة في لبنان

أعلن وزير الطاقة والمياه في لبنان، ريمون غجر، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن النتائج الأولية للحفر أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية التي اخترقتها البئر في "البلوك" رقم 4.

ولفت إلى أن أعمال الحفر تمت بعمق 1500 متر في المياه، وتم اختراق الصخور بسماكة معينة، ووجدت طبقة من الملح تعقد أعمال تحليل وفهم المسوحات الزلزاليّة، وتشكل المعلومات قيمة عالية لتكثيف أعمال الاستكشاف في هذه الرقعة".

وأشار غجر إلى أن "الوضع استوجب إقامة نظام تعقيمي للسفينة، وكل هذه الإجراءات تمت بالتعاون مع كل الجهات الرسمية".

وأعلن الوزير اللبناني أن البيانات التي تم جمعها من البئر الأولى في الرقعة رقم 4 ستساهم في تحسين عمليات التحليل المرافقة لأعمال الاستكشاف في الرقعة رقم 9، وهي ثروة من المعلومات التي ستساهم في تعزيز فرص حصول اكتشاف تجاري في المواقع المتعددة المحددة في الرقعة 4 من وزارة الطاقة والمياه والهيئة وأكثر من 60 موقعا محددا على امتداد البحر اللبناني.